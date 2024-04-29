Bahar Candan ve Seçil Erzan koğuşta başbaşa: Tahliye edilen Nihal Candan'dan ağızları açık bırakan ifadeler

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan Nihal Candan yaşadığı hastalıkla birlikte 37 kiloya kadar düştü. Cezaevinden tahliye olan Nihal, yaşadığı hapis günleri Kanal D habere anlattı.
Nihal Candan futbol dünyasını dolandıran Seçil Erzan ile birlikte kaldıklarını anlattı. Erzan'ın haberleri izlemediğini söyleyen fenomen Candan "Seçil istemiyor diye biz de haber izlemiyorduk. Seçil Erzan ile çok iyi anlaştık. Sessiz sakin bir yapısı var." dedi.
Candan kardeşi Bahar Candan ve Seçil Erzan'ın aynı koğuşta baş başa kaldığını söyleyince sosyal medyada yorumlar gecikmedi.
İkilinin koğuşta baş başa kalmasını duyan sosyal medya kullanıcıları "Netflix'e dizi olur mu?", "Anlaşırsınız tabii kan çekmiştir" yorumlarında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.