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Bahar Candan ve Seçil Erzan koğuşta başbaşa: Tahliye edilen Nihal Candan'dan ağızları açık bırakan ifadeler

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Nihal Candan'ın 37 kiloya düştükten sonra tahliye olması sonrası koğuşta neler yaşandığı merak edildi. Candan soluğu kuaförde alıp yaşadıklarına dair de anlattıklarıyla dikkat çekti. Nihal Candan kardeşi Bahar Candan ve Seçil Erzan'ın aynı koğuşta baş başa kaldığını söyleyince sosyal medyada yorumlar dikkat çekti.

Bahar Candan ve Seçil Erzan koğuşta başbaşa: Tahliye edilen Nihal Candan'dan ağızları açık bırakan ifadeler mask
Bahar Candan ve Seçil Erzan koğuşta başbaşa: Tahliye edilen Nihal Candan'dan ağızları açık bırakan ifadeler
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan Nihal Candan yaşadığı hastalıkla birlikte 37 kiloya kadar düştü. Cezaevinden tahliye olan Nihal, yaşadığı hapis günleri Kanal D habere anlattı.


Nihal Candan futbol dünyasını dolandıran Seçil Erzan ile birlikte kaldıklarını anlattı. Erzan'ın haberleri izlemediğini söyleyen fenomen Candan "Seçil istemiyor diye biz de haber izlemiyorduk. Seçil Erzan ile çok iyi anlaştık. Sessiz sakin bir yapısı var." dedi.

Candan kardeşi Bahar Candan ve Seçil Erzan'ın aynı koğuşta baş başa kaldığını söyleyince sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

İkilinin koğuşta baş başa kalmasını duyan sosyal medya kullanıcıları "Netflix'e dizi olur mu?", "Anlaşırsınız tabii kan çekmiştir" yorumlarında bulundu.

# Bir, Sosyal, var

29 Nis 2024 - 11:44 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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