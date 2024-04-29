OLAY, dün ikindi vakti Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen iki motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler birbirlerine yumruk atmaya başladı. Kavga çevrede bulunan başka sürücüler tarafından sonlandırıldı. Kavga anı çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tartışan iki sürücünün birbirini defalarda yumrukladığı anlar yer aldı. (DHA)

Kaynak: DHA