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Alanya’da trafikte yumruklu kavga böyle görüntülendi

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Alanya’da trafikte sürücüler arasında çıkan yumruklu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Alanya’da trafikte yumruklu kavga böyle görüntülendi
Alanya’da trafikte yumruklu kavga böyle görüntülendi
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OLAY, dün ikindi vakti Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen iki motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler birbirlerine yumruk atmaya başladı. Kavga çevrede bulunan başka sürücüler tarafından sonlandırıldı. Kavga anı çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tartışan iki sürücünün birbirini defalarda yumrukladığı anlar  yer aldı. (DHA)

Alanya’da trafikte yumruklu kavga böyle görüntülendi

Alanya’da trafikte yumruklu kavga böyle görüntülendi

Alanya’da trafikte yumruklu kavga böyle görüntülendi

Kaynak: DHA

# Yer, başladı, Kavga

29 Nis 2024 - 11:32 - Asayiş

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