OLAY, dün ikindi vakti Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen iki motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler birbirlerine yumruk atmaya başladı. Kavga çevrede bulunan başka sürücüler tarafından sonlandırıldı. Kavga anı çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tartışan iki sürücünün birbirini defalarda yumrukladığı anlar yer aldı. (DHA)
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.