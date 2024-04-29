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Öğretim görevlisi, mezun olduğu köy okulunu yeniledi

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ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Elvan Deniz, 1985'te mezun olduğu İzmir'in Ödemiş ilçesindeki köy okulunu, yıllar sonra vefa borcunu ödemek iç...

Öğretim görevlisi, mezun olduğu köy okulunu yeniledi mask
Öğretim görevlisi, mezun olduğu köy okulunu yeniledi
Öğretim görevlisi, mezun olduğu köy okulunu yeniledi
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ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Elvan Deniz, 1985'te mezun olduğu İzmir'in Ödemiş ilçesindeki köy okulunu, yıllar sonra vefa borcunu ödemek için ailesinin desteğiyle yeniledi. Deniz, "Okulumu yıllar geçse de unutmadım. Öncelikli ihtiyaçlara göre revize ettik. Üniversite öğrencilerimizden oluşan Lojistik Topluluğu'nun katkı sağlamasıyla sosyal sorumluluk projesine dönüştü" dedi.

ÇOMÜ Çan Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Elvan Deniz, 1985'te mezun olduğu İzmir'in Ödemiş ilçesindeki köy okulunu, yıllar sonra vefa borcu nedeniyle yenilemeye karar verdi. Ödemiş Zeytinlik Sabahattin Şenocak İlkokulu Müdürü Alim Boyar ile irtibata geçen Deniz, aynı okuldan mezun olan babası Ali Karakulak, kardeşleri Vedat ve Yeliz Karakulak ile annesi Hayriye Karakulak'ın desteğiyle okulda yenileme çalışması başlattı.

Okulun çatısıyla tuvaletlerinin onarıldığını ve eksikliklerin giderildiğini belirten Deniz, "1985 yılında mezun oldum. Okulumu yıllar geçse de unutmadım. İlkokulun öncelikli ihtiyaçlarına göre revizeye başladık. Çatıyı, tuvaletleri onardık. Eksiklerini giderdik. Bu proje daha sonra Çan Meslek Yüksek Okulu'nda kurduğum ve Lojistik Programı öğrencilerimizden oluşan Lojistik Topluluğu'nun katkı sağlamasıyla sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Bir lojistik firmasının sahibi İnanç Üşenti'nin desteğiyle yenileme çalışmalarını tamamladık" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU BİZİ DE MUTLU ETTİ'

Üniversitedeki öğrencileriyle çocuklar için okulda etkinlik yaptıklarını söyleyen Dr. Deniz, ihtiyaçları giderilen köy okulundaki öğrencilerle üniversite öğrencilerinin bir araya gelmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Lojistik topluluğu ile projenin son aşaması olan 23 Nisan'da da okulu ziyaret ettik. Lojistik topluluğunda öğrencilerin ilkokul öğrencilerinde iz bırakmak ve mutluluklarına şahit olmak için çeşitli etkinlikler düzenledik. Okuldaki yeniliklerle çocukların mutlu olması bizi de mutlu etti. Amacım, hem gönüllülük esasıyla çok önemsediğim ve sevdiğim eğitim kurumlarımıza dokunmak hem de öğrencilerime yaşamın içinden tecrübe edinmelerini sağlayarak farkındalık kazandırmak oldu. Bunun için okulumuz Lojistik Topluluğu ile çeşitli etkinlikler yapmaya gayret ediyoruz. Okul müdürü ve ailem Lojistik Topluluk Başkanı Derin Güzel ile bana plaket verirken, diğer topluluk öğrencilerine de teşekkür plaketi verildi. Ailem ve öğrencilerimiz dışında Ödemiş Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü de projeye destek oldu" diye konuştu.

29 Nis 2024 - 11:06 DHA İzmir- Gündem

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