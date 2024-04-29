- Spor

Allah'ın sopası yok: Alanya Kestelspor'a jiletlerle saldıran takım amatör kümeye düştü

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Geçtiğimiz günlerde Alanya Kestelspor ile karşılaşma öncesinde Kestelsporlu oyunculara jiletlerle saldırarak yaralayan Siirt Özel İdare Spor, Ordu deplasmanında uzatmalarda 3 gol birden yiyerek amatör lige düştü.

Allah'ın sopası yok: Alanya Kestelspor'a jiletlerle saldıran takım amatör kümeye düştü mask
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TFF 3. Lig'de Siirt İl Özel İdare Spor, Orduspor deplasmanında 90. dakikada Furkan Güneş’in attığı golle 1-0 öne geçti.

Her türlü beraberlikte bile kümede kalmayı başaracak Siirt, Furkan’ın attığı golün ardından formasını çıkarması sonucu ikinci sarı karttan oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Aynı dakika içinde Orduspor, Taha Balcı ile bulduğu golle skoru dengelerken, hemen akabinde Ahmet Akyüz ve Doğancan Aynacı’nın kaydettiği gollerle müsabakadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Alınan sonucun ardından Siirt Özel İdare Spor amatör lige düştü.

Çıkan sonucun ardından kullanıcılar sosyal medyada konu hakkında ilginç yorumlarda bulundu;

'Amatörlükleri tescillenmiş oldu'

'Allah'ın sopası yok'

'Beter olsunlar'

'Öyle kendi sahanda krallık ilan edip terör estirmesi değilmiş'

# Sosyal, kişi

29 Nis 2024 - 10:48 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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