Allah'ın sopası yok: Alanya Kestelspor'a jiletlerle saldıran takım amatör kümeye düştü

TFF 3. Lig'de Siirt İl Özel İdare Spor, Orduspor deplasmanında 90. dakikada Furkan Güneş’in attığı golle 1-0 öne geçti.
Her türlü beraberlikte bile kümede kalmayı başaracak Siirt, Furkan’ın attığı golün ardından formasını çıkarması sonucu ikinci sarı karttan oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.
Aynı dakika içinde Orduspor, Taha Balcı ile bulduğu golle skoru dengelerken, hemen akabinde Ahmet Akyüz ve Doğancan Aynacı’nın kaydettiği gollerle müsabakadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.
Alınan sonucun ardından Siirt Özel İdare Spor amatör lige düştü.
Çıkan sonucun ardından kullanıcılar sosyal medyada konu hakkında ilginç yorumlarda bulundu;
'Amatörlükleri tescillenmiş oldu'
'Allah'ın sopası yok'
'Beter olsunlar'
'Öyle kendi sahanda krallık ilan edip terör estirmesi değilmiş'
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.