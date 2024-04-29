558 bin TL’ye sıfır Skoda Fabia! İndirimli otomobil satışı başladı

Özellikle yüzde 90 ve üzeri engeli olan vatandaşlar için geçerli olan bu indirim sayesinde, sıfır otomobil almak artık daha erişilebilir hale geliyor. SGK’dan alınacak belge ile bu indirimden yararlanan engelli vatandaşlar, belirlenmiş otomobil modellerini oldukça uygun fiyatlarla temin edebiliyorlar.

ÖTV’siz otomobil fiyatları ve hangi modellerin bu fırsattan yararlanabileceği ise şu şekilde:

Renault Clio Equilibre 1.0 TCe X-ronic 90 HP

Ortalama Fiyat: 644.500 TL

Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150 Beygir DSG Life

Ortalama Fiyat: 915.100 TL

Fiat Egea URBAN 1.4 Fire 95 HP

Ortalama Fiyat: 472.600 TL

Hyundai Elantra Elite 1.6 MPi CVT

Ortalama Fiyat: 927.778 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel

Ortalama Fiyat: 769.700 TL

Honda City 1.5L iV-TEC Elegance CVT-Otomatik

Ortalama Fiyat: 423.617 TL

Peugeot 208 PRIME 1.2 Puretech 100 Beygir EAT8

Ortalama Fiyat: 687.590 TL

Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS

Ortalama Fiyat: 558.278 TL

Skoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG

Ortalama Fiyat: 680.500 TL

BMW 1 Serisi Sport Line 118i 1.5 140 BG Otomatik

Ortalama Fiyat: 1,046,000 TL

BMW 1 Serisi Sport Line 116d 1.5 116 BG Otomatik

Ortalama Fiyat: 1,089,167 TL

Engelli vatandaşlar için bu araçlar, ÖTV indirimiyle birlikte oldukça cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, belirlenen şartları sağlayarak sıfır otomobil sahibi olabilirler.