558 bin TL’ye sıfır Skoda Fabia! İndirimli otomobil satışı başladı

Özellikle yüzde 90 ve üzeri engeli olan vatandaşlar için geçerli olan bu indirim sayesinde, sıfır otomobil almak artık daha erişilebilir hale geliyor. SGK’dan alınacak belge ile bu indirimden yararlanan engelli vatandaşlar, belirlenmiş otomobil modellerini oldukça uygun fiyatlarla temin edebiliyorlar.
ÖTV’siz otomobil fiyatları ve hangi modellerin bu fırsattan yararlanabileceği ise şu şekilde:
Renault Clio Equilibre 1.0 TCe X-ronic 90 HP
Ortalama Fiyat: 644.500 TL
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150 Beygir DSG Life
Ortalama Fiyat: 915.100 TL
Fiat Egea URBAN 1.4 Fire 95 HP
Ortalama Fiyat: 472.600 TL
Hyundai Elantra Elite 1.6 MPi CVT
Ortalama Fiyat: 927.778 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel
Ortalama Fiyat: 769.700 TL
Honda City 1.5L iV-TEC Elegance CVT-Otomatik
Ortalama Fiyat: 423.617 TL
Peugeot 208 PRIME 1.2 Puretech 100 Beygir EAT8
Ortalama Fiyat: 687.590 TL
Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS
Ortalama Fiyat: 558.278 TL
Skoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
Ortalama Fiyat: 680.500 TL
BMW 1 Serisi Sport Line 118i 1.5 140 BG Otomatik
Ortalama Fiyat: 1,046,000 TL
BMW 1 Serisi Sport Line 116d 1.5 116 BG Otomatik
Ortalama Fiyat: 1,089,167 TL
Engelli vatandaşlar için bu araçlar, ÖTV indirimiyle birlikte oldukça cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, belirlenen şartları sağlayarak sıfır otomobil sahibi olabilirler.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.