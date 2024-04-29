- Ekonomi

558 bin TL’ye sıfır Skoda Fabia! İndirimli otomobil satışı başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Ekonomik dengelerin zorlu bir dönemden geçtiği günlerde, otomobil almak isteyenler için sıfır ve ikinci el araç fiyatları giderek yüksek seviyelere ulaştı. Ancak devletin engelli vatandaşlara sunduğu ÖTV indirimi, araç fiyatlarında önemli bir cazibe yaratıyor.

558 bin TL’ye sıfır Skoda Fabia! İndirimli otomobil satışı başladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Özellikle yüzde 90 ve üzeri engeli olan vatandaşlar için geçerli olan bu indirim sayesinde, sıfır otomobil almak artık daha erişilebilir hale geliyor. SGK’dan alınacak belge ile bu indirimden yararlanan engelli vatandaşlar, belirlenmiş otomobil modellerini oldukça uygun fiyatlarla temin edebiliyorlar.

ÖTV’siz otomobil fiyatları ve hangi modellerin bu fırsattan yararlanabileceği ise şu şekilde:

Renault Clio Equilibre 1.0 TCe X-ronic 90 HP

Ortalama Fiyat: 644.500 TL
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150 Beygir DSG Life

Ortalama Fiyat: 915.100 TL
Fiat Egea URBAN 1.4 Fire 95 HP

Ortalama Fiyat: 472.600 TL
Hyundai Elantra Elite 1.6 MPi CVT

Ortalama Fiyat: 927.778 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel

Ortalama Fiyat: 769.700 TL
Honda City 1.5L iV-TEC Elegance CVT-Otomatik

Ortalama Fiyat: 423.617 TL
Peugeot 208 PRIME 1.2 Puretech 100 Beygir EAT8

Ortalama Fiyat: 687.590 TL
Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS

Ortalama Fiyat: 558.278 TL
Skoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG

Ortalama Fiyat: 680.500 TL
BMW 1 Serisi Sport Line 118i 1.5 140 BG Otomatik

Ortalama Fiyat: 1,046,000 TL
BMW 1 Serisi Sport Line 116d 1.5 116 BG Otomatik

Ortalama Fiyat: 1,089,167 TL
Engelli vatandaşlar için bu araçlar, ÖTV indirimiyle birlikte oldukça cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, belirlenen şartları sağlayarak sıfır otomobil sahibi olabilirler.

# yüzde, Otomobil

29 Nis 2024 - 10:19 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Marketlerde denetimler sıklaştırıldı: Artık bu suçun geri dönüşü olmayacak! mask
Marketlerde denetimler sıklaştırıldı: Artık bu suçun geri dönüşü olmayacak!
Altın için fırsat bu fırsat: Kapış kapış gidiyor! Elinizi çabuk tutun... mask
Altın için fırsat bu fırsat: Kapış kapış gidiyor! Elinizi çabuk tutun...
Halka arz hisseye yasak şoku: Yatırımcı ne yapacağını şaşırdı mask
Halka arz hisseye yasak şoku: Yatırımcı ne yapacağını şaşırdı
Mevduat faizinde taşlar yerinden oynadı: Kritik dönem geldi çattı! mask
Mevduat faizinde taşlar yerinden oynadı: Kritik dönem geldi çattı!
Mevsimlik işçilere düzenleme getirildi: Artık sınırı var mask
Mevsimlik işçilere düzenleme getirildi: Artık sınırı var
Asgari ücrete ara zam iddiası: İşte o rakam mask
Asgari ücrete ara zam iddiası: İşte o rakam
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber