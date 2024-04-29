Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Tek bir şut bile atılmadı... İnceleme başlatılıyor

Gergin günlerin yaşandığı Türk futbolunda çok konuşulacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
ŞİKE İDDİASI ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI
Kimsenin şut çekemediği Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçında bilerek şut çekilmediği iddia edildi. Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan açıklama geldi.
"MAÇIN MUTLAKA İNCELEMEYE ALINMASI GEREKİYOR"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz olaya dahil olup, "Bugün 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor. Konunun takipçisi olacağım!"ifadelerine yer verdi.
Maçın berabere bitmesi sayesinde;
Ankaraspor play-off oynamayı garantiledi
Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garantiledi
Zonguldak Kömürspor küme düştü
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.