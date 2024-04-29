- Ekonomi

Sıfır aldığı milyonluk araba başına bela oldu

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Sıfır araba aldığı için sevinen Uğur Çalışkan başına gelenlere inanamadı. Aracı bin kilometreyi görmeden 5 kere arıza yaptı. Üstelik bu arıza neredeyse canına mal oluyordu. Aracının değiştirilmesini isteyen Çalışkan bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. İşte talihsiz sürücünün yaşadıkları...

Sıfır aldığı milyonluk araba başına bela oldu mask
Sıfır aldığı milyonluk araba başına bela oldu
Sıfır aldığı milyonluk araba başına bela oldu
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Sıfır araba almanın zorlaştığı şu günlerde talihsiz sürücüler listesine bir yenisi daha eklendi. Sanayi ile, arızalarla ile uğraşmak istemeyen Uğur Çalışkan 3 ay önce sıfır bir araba aldı. Ancak araba mutluluğu kısa sürdü. Çünkü Çalışkan aracı kapısının önünden hareket ettiremez hale geldi.

SERVİSE GİTTİ AMA...
Bayiden aracı aldıktan sonra 15O. km'de bir arıza ile karşılaşan Çalışkan soluğu hemen bayide aldı. Serviste kendisine arıza olmadığı sadece güncelleme yapmaları gerektiği söylendi. Gerekli güncellemeler yapıldı ancak Çalışkan'ın mağduriyeti yine bitmedi.

BAYİ SATTIĞI ARACIN ARKASINDA DURMADI
Aracı bir kez daha arızalanınca bayiden aracının değiştirilmesini istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Distribütör de aracına sahip çıkmayınca Çalışkan yaşadığı hayal kırıklığıyla ortada kaldı.

Son olarak ailesiyle birlikte 100-120 km hızla giderken bir anda aracın kendini kilitlediğini belirten talihsiz sürücü yaşadığı olaya sinirlenerek çözümü dava açmakta buldu.

"ANADOLU YAKASINA GEÇEMEDİM"
Show Haber'e konuşan Uğur Çalışkan şu sözlerle isyan etti;


Bu araba daha 1 aylık araba. Bir aylık araba motor arızası veriyor. Kilitlendi ve yolun ortasında öylece kaldı. 4 aylık bir araba 1000 km'de 5 defa arıza verir mi? Bunu soruyorum. Avrupa yakasında oturuyorum Anadolu yakasına 4 aydır geçemedim korkumdan. Aracı kullanamıyorum. Kapımda yatıyor. Ben aldığımda bir buçuk milyondu. Şu an değeri belki 1 milyon 700 bini bulmuştur. 150 km'deyken araçta sıkıntılar olmaya başladı.

Şanzımanından sesler gelmeye başladı. Bayi 'sıkıntı yok, güncelleme yapmamız gerek' dedi. Güncelleme yapıldı. Üzerine 200 300 km gittim. Bu kez de ikaz lambaları yanmaya başladı. 5 defa motor kilitledi. 950 kilometredeki bir araba bu gün motor arızası verdi. 100-120 kilometre hızla giderken kaza yapmama ramak kala araç kendini kilitledi yolun ortasında kaldı. Kendimi yolun kenarına zor attım. Araca ne bayi ne de distribütör sahip çıkmıyor. Telefonlarımıza da çıkmıyorlar. Ne yapayım ben bunu koleksiyon mu yapayım?

Kaynak: MYNET

# Bir, Son, etti, başladı, araç, kaza, Avrupa

29 Nis 2024 - 10:01 - Ekonomi

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