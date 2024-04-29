AK Partili Başkan vergi kaçırmak için bu yolu seçti! Kahveye "gübre" fişi

Gazeteci Hakan Demir, yolda mola verdiği bir kahvede KDV oranı "sıfır" olan bir gübre fişiyle karşılaştı. Demir, durumu sosyal medyada paylaşarak gündemi sarsarken, fişin kesildiği dükkanın Muğla Seydikemer Belediye Başkanı AK Partili Bayram Önder Akdenizli'ye ait olduğu ortaya çıktı.

FİŞTEKİ ÜRÜN BİLGİSİNE TEPKİ

Hakan Demir, paylaşımında "Yol üstü bir yerde kahve içtik, fişteki ürüne ve KDV'ye bak" diyerek fişin fotoğrafını paylaştı. Fişte "Akdenizli Tarım" isimli şirkete ait kahve satışında KDV oranının sıfır olarak gösterildiği dikkat çekti.

Bu durum tepkilere yol açarken, Belediye Başkanı Akdenizli Demir'i arayarak özür diledi ve pos cihazının arızalı olduğunu, personelin de yan taraftaki gübre dükkanının cihazını kullandığını söyledi. Akdenizli, hatanın tekrarlanmayacağını ve firmalarının bölgenin vergi rekortmenleri arasında yer aldığını da belirtti.

MEHMET ŞİMŞEK SUİSTİMALLERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise geçtiğimiz günlerde KDV oranlarında herhangi bir artış olmadığını, ancak bazı işletmelerin KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak göstererek suistimal yaptıklarını açıklamıştı. Bu duruma karşı bir düzenleme yapıldığını ve bu konuda hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür ettiğini de söylemişti.

Ancak AK Partili belediye başkanının da bu suistimale dahil olması, KDV'de yapılan düzenlemelerin ne kadar etkili olduğunu sorgulatıyor.

Kaynak: Karar