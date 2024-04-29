Alanya'da bir anlık dikkatsizlik kaza getirdi

Edinilen bilgiye göre olay Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki Yangılı mezarlığı civarında meydana geldi. Alanya istikametinde seyir halinde olan bir motosikletli bri anlık dikkatsizlik sonucu kaza yaptı. Devrilen motosikletle birlikte asfalta düşen sürücü için çevredeki vatandaşlar olay yerine ambulans çağırdı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.