FIFA Ali Koç'a soğuk terler döktürdü

Kısa bir süre önce İstanbul’a gelen FIFA Etik Komitesi'ne bağlı olan Sorgulama Komitesi, özellikle son dönemlerde sık sık gündeme gelen yasa dışı bahis iddiaları hakkında bir soruşturma başlatma kararı aldı.

Yasa dışı bahis konusunu korkusuzca, en yüksek sesle dile getiren isimlerin başında yer alan Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç olduğu için, İstanbul’a gelen heyet soruşturma kapsamında Ali Koç ile görüşme gerçekleştirerek konu hakkında bilgi aldılar.

Ali Koç’un verdiği cevaplardan memnun kaldığı öğrenilen FIFA müfettişleri, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve FIFA eski Genel Sekreteri Şener Erzik ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Şener Erzik FIFA müfettişleri ile yaptığı görüşmede TFF hakkında olumlu düşünceler belirttiği öğrenilirken, 2 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağanüstü Kongre'sinde Ali Koç'un TFF'ye karşı tutumunda destek veren Erzik'in bu hamlesi dikkat çekti.

Kaynak: Kamu Son Haber