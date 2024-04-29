Ünlü Tiktok fenomeni cinayete kurban oldu: Tüyler ürperten olay!

Ünlü sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği videolarla tanınan ve yüzbinlerce takipçiye ulaşan Iraklı sosyal medya fenomeni Om Fahad, görgü tanıklarının ifadesine göre Bağdat’taki evinin önünde aracının içindeyken motosikletli bir kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre geçirdiği estetik ameliyatlar nedeniyle Iraklı Barbie olarak tanınan Om Fahad’ın diğer bir sosyal medya fenomeni olan Dalia Naeem arasında gerginlik olduğunu belirtildi.
Irak İçişleri Bakanlığı düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada "Bağdat'ın Zayouna bölgesinde sosyal medyada tanınan bir kadının kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesi olayının aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurdu” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.