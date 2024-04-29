Altın için fırsat bu fırsat: Kapış kapış gidiyor! Elinizi çabuk tutun...

Altın ithalatının serbest bırakılacağı yönündeki haberler, altın fiyatlarının nasıl etkileneceği konusunda merak uyandırdı. Peki, bu yasağın kaldırılması ne anlama geliyor?



Bakan Şimşek, altın ithalatında normalleşmeye doğru gidileceğini belirtti.



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu açıklamanın altın fiyatları üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Memiş, yasağın kalkması durumunda resmi kur ile serbest piyasa arasındaki farkın kapanacağını ve bu sayede Türkiye'deki yatırımcıların daha uygun fiyatlarla altın alabileceğini belirtti.



Memiş'in kendi Youtube kanalında yaptığı değerlendirmeye göre, altın fiyatlarında önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in altın ithalatıyla ilgili açıklaması, piyasaları etkiledi.



Gram altının TL fiyatının serbest piyasada 2515 lira seviyelerinde seyrettiği belirtti.

Memiş'e göre, altın fiyatları kısa vadede 2500 lira seviyelerine çekilmiş olsa da, risklerden kaçınmak adına alım pozisyonunun korunduğunu belirtti. Ayrıca, Orta Doğu'dan gelebilecek bir misilleme haberi olmaması durumunda olumlu bir hafta sonu ve haftaya olumlu bir başlangıç yapılacağı beklentisini ifade etti.

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İslam Memiş, altın ithalatı yasağının kaldırılmasıyla ilgili yapılan açıklamalar yaparak, piyasası bekleyen gelişmeleri aktardı.

Memiş, bu yasağın kalkmasıyla birlikte, altın fiyatlarında normalleşme ve piyasalar arasındaki denge sağlanması bekleniyor. Bu durum, Türkiye'deki altın yatırımcıları için olumlu bir gelişme olarak nitelendirildiğini belirtti.

Kaynak: Kamu Son Haber