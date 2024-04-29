- Ekonomi

Halka arz hisseye yasak şoku: Yatırımcı ne yapacağını şaşırdı

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Borsa İstanbul'da işlem gören 1'i halka arz olmak üzere 2 hisse hakkında yasak veya tedbir kararı alındı.

Halka arz hisseye yasak şoku: Yatırımcı ne yapacağını şaşırdı mask
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Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yer alan bilgilere Borsa İstanbul'da işlem gören 1'i halka arz olmak üzere 2 hisse hakkında 1 ay süreyle yasak veya tedbir kararı alındı.

Edinilen bilgiye göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında geçtiğimiz aylarda halka arz olan Odine Solutions Teknoloji (ODINE) ve Creditwest Faktoring (CRDFA) hisseleri hakkında 28 Mayıs tarihine kadar kredili işlem yasağı veya brüt takas tedbiri uygulanacak

İki hisse hakkında uygulanacak kararlara ilişkin şu ifadeler kullanıldı;

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Odine Solutions Teknoloji (ODINE) paylarında 29/04/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/05/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

VBTS kapsamında Creditwest Faktoring (CRDFA) payları 29/04/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/05/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

ODINE YATIRIMCISINA BÜYÜK KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da 13-14-15 Mart tarihlerinde talep toplayarak 30 TL'den halka arz Odine Solutions Teknoloji (ODINE) yatırımcısını mutlu etti.

21 Mart tarihi itibariyle Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören ODINE yatırımcısını parasını 1 ay gibi kısa bir sürede 3'e katladı. ODINE, 26 Nisan tarihi itibariyle borsada 91.95 TL'den işlem görüyor.
Borsa ODINE hisselerine uygulanacak brüt takas tedbirinin hisse fiyatını nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.

Kaynak: Kamu Son Haber

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29 Nis 2024 - 04:29 - Ekonomi

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