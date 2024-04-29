Mevduat faizinde taşlar yerinden oynadı: Kritik dönem geldi çattı!

Nisan Ayı toplantısında Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Aynı toplantıda, mevduat faizleri için de yeni bir karar alındı. Bu adımın ardından ekonomist Muhammet Bayram, faiz oranlarının yüzde 60'ları aşabileceğini söyledi.

Bayram ayrıca, mevduat faizlerinde vade süresine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk lirası mevduatının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranı artırıldı.

Milliyet'e konuşan Bayram, "Bankalar mevduat faizlerini bir miktar daha artırabilir." dedi.

Bayram şu ifadeleri kullandı: "Çünkü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıklamasında ‘sterilizasyon araçları kullanılacak’ demişti."

"Bankaların maliyetleri daha fazla artabilir. Zorunlu karşılıklar artabilir, bu da bankaların mevduat faizlerini daha da yükseltmesine neden olabilir."

"Şu anda bankalardaki mevduat faizleri yüzde 60 seviyelerine yaklaştı. Merkez Bankası’nın bir sonraki para politikası kararından sonra mevduat faizlerinin yüzde 60’ın üzerine çıkması muhtemel."

"Zaten şu anda KKM’den dönen TL mevduatlara yüzde 75'e varan bir faiz veriliyor."

MEVDUATTA VADE SEÇİMİ

"Şu anda bankalarda 32 günlük vadeli mevduat seçeneği daha mantıklı görünüyor."

"Eğer bir sonraki Merkez Bankası toplantısında faiz artırılmazsa, önümüzdeki süreç için 1 yıllık vadeli mevduat seçimini öneririm." dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber