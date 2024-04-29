Instagram'ın bu hizmetine artık erişilemeyecek: Flaş açıklama!

Instagram'ın Threads uygulamasına yarından itibaren erişim yapılamayacak.

Instagram gibi platformlar, iletişim kurma, paylaşım yapma ve içerik takip etme gibi birçok işlevi bünyesinde barındırarak milyonlarca insanın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Ancak bu kez, Instagram tarafından yapılan resmi bir duyuruyla Türkiye'deki kullanıcıları için üzücü bir haber geldi.

Threads uygulamasının, Türkiye'deki kullanıcılar için 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren kapatılacağı belirtildi. Instagram tarafından yapılan açıklamada, bu kararın Rekabet Kurumu'nun aldığı bir karar doğrultusunda olduğu belirtildi.

Buna göre, Threads uygulamasını Türkiye'deki kişiler indiremeyecek, threads.net adresinden erişemeyecek, yeni profil oluşturamayacak veya mevcut profillerini kullanamayacaklar.

Instagram tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Türkiye'deki Threads kullanıcılarının profillerinin dondurulacağı ancak silinmeyeceği belirtildi. Profil dondurulduğunda, içeriklerin ve etkileşimlerin görünmeyeceği ifade edildi.

Instagram hesabının bu durumdan etkilenmeyeceği ve verilerin güvende olduğu vurgulandı.

Threads uygulamasının Türkiye'ye geri getirilmesi için çalışmaların sürdüğü de açıklamada ifade edildi. Bu süreçte kullanıcıların, platform bilgilerinin bir kopyasını istemeleri veya profilini silmeyi tercih etmeleri durumunda da destek sağlanacağı belirtildi.

Kaynak: Kamu Son Haber