Mevsimlik işçilere düzenleme getirildi: Artık sınırı var

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Yayımlanan bu genelge, işçilerin ve ailelerinin barınma, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanıyor. Mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları bölgelerde, iklim koşullarına uygun, fonksiyonel ve yeterli altyapıya sahip konutların inşası için valilikler görevlendirildi. Bu konutlar, prefabrik, betonarme veya çelik iskeletli yapılar olarak tasarlanacak ve ortak kullanım alanları içerecek.

Sağlık hizmetlerine erişim konusunda da önemli adımlar atıldı. İşçiler ve aileleri için aşı takibi, bulaşıcı hastalıklar, kanser, verem ve kronik hastalıkların tarama ve takip faaliyetleri düzenli olarak yapılacak. Ayrıca, mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olduğu alanlarda, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla yeterli sayıda sağlık personeli görevlendirilecek.

"ÖĞRENCİLERİN KAYIPLARI TELAFİ EĞİTİMLER İLE GİDERİLECEK"

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim gereksinimi olan çocukların eğitim haklarına erişimini güvence altına almak için yeni adımlar attı. Resmi açıklamaya göre bu çocuklar için rehberlik ve araştırma merkezleri aracılığıyla eğitim olanakları sağlanacak. İl milli eğitim müdürlükleri, çocukların sürekli ikamet ettikleri bölgelerdeki okullara geri dönüşlerinde, öğrenme kayıplarını telafi etmek amacıyla özel eğitim programları yürütecek. Ayrıca geçici yerleşim yerlerinde kurulan eğitim merkezleri, çocukların sosyal ve eğitsel faaliyetlerine ev sahipliği yapacak şekilde düzenlenecek. Valilikler, çocukların eğitim süreçlerine destek olmak için okul üniformaları ve diğer eğitim malzemelerini sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden temin etme taahhüdünde bulundu.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUKLAR DÜZENLENDİ

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak yayınladığı genelgeye göre mevsimlik tarım işçilerinin taşınmasında kullanılan karayolu araçlarının gece saatlerinde seyahat etmelerine sınırlama getirildi. Gece 00.00 ile 06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmaları yasaklanan araçlar için, işçilerin göç dönemlerindeki seyahat güvenliğini artırmak amacıyla trafik denetimleri sıkılaştırılacak.

"İL-İLÇE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İZLEME KURULU OLUŞTURULACAK"

Mevsimlik tarım işçilerinin gönderildiği ve kabul edildiği tüm şehir ve ilçelerde, vali veya kaymakamın liderliğinde, yerel yönetimler, muhtarlar ve tarım sektörü temsilcilerinin dahil olduğu "Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Komiteleri" kurulacak. Bu komiteler, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarını her sezon başında değerlendirip iyileştirmekle yükümlü olacak. Ek olarak, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve sözleşmelerin adil bir şekilde yapılmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacaklar.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU GETİRİLECEK

Türkiye'de mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarını izlemek ve değerlendirmek üzere bir kurul kurulması planlanıyor. Bu oluşum ilgili bakan yardımcılarından meydana gelecek ve ihtiyaç duyulduğunda işçilerin asıl ikametgahlarının ve çalıştıkları bölgelerin valileri, ilgili paydaşlar ve uzman akademisyenlerle bir araya gelecek. Kurul, yıllık olarak en az bir defa toplanarak mevsimlik tarım işçiliğine yönelik ulusal politikaların oluşturulması, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve genelge doğrultusunda valilikler tarafından yürütülen çalışmaların takibi gibi konularda faaliyet gösterecek ve ortaya çıkan sorunlara çözümler üretecek.

Kaynak: Kamu Son Haber