Burdur'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Burdur'un Çavdır ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 25.92 km olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 5 km olarak belirledi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Burdur'un Çavdır ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem Antalya ve çok sayıda çevre ilde hissedildi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıklarına paylaşımlar depreme ilişkin yorumlarını paylaştı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.