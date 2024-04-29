Alanya'nın imajına bir 'Yumruk' daha

ALANYA’NIN kalbi iskelede 2 tekne sahibi ve çalışanlarının, ailelerin, çocukların ve turistlerin gözü önünde yumruk yumruğa kavga ettiği görüntüler ülke gündeminde geniş yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda da yüksek sezonda benzer görüntülerin yaşandığını belirten turizm sektörü temsilcileri, bu durumun Alanya’nın imajına zarar verdiğini söylediler. Turizmciler, bu tür olayların önüne geçilmesi için yetkilileri göreve davet ettiler.

NELER YAŞANDI?

Alanya’da gezi teknelerinin bulunduğu alanda tekne sahipleri M.D. ve M.A.Y. arasında yer kavgası çıktı. Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Alanya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Tekne sahipleri M.D. ve M.A.Y. arasında tekne bağlama yeri nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya M.A.Y.'nin oğlu C.Y., çalışanlar ve M.D.'nin oğlu H.D., kardeşi A.D. dahil oldu. Bölgedeki tekneciler ve vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgada 6 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde birkaç kişinin 1 kişiye saldırdığı anlar yer alırken, bazı vatandaşların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

'ALANYA'NIN İMAJINA ZARAR VERİYOR'

Bu tür olayların Alanya’nın imajına zarar verdiğini belirten Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Alanyamız bir turizm kenti. Şehrimizin ekonomisi ve refahı turizme bağlı. Bu şehirde yaşayan herkes, her kesim bu bilinçle hareket etmeli ki bu ve benzeri olaylar yaşanmasın ve turizm kenti olan Alanya'mızın imajına zarar vermesin. Kaldı ki anlaşmazlıkların çözümü sokak ortasında kavga değil, hukuktur. İlgili merciler, şehrin neresinde yaşanırsa yaşansın yasalar çerçevesinde gereğini yapacaklardır. Tekrarının önüne ancak bu şekilde geçebiliriz” dedi.

'TURİSTLER İSKELEYE GİDERKEN TEREDDÜT EDİYOR'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, "Yalnız turizm destinasyonları değil, dünyadaki tüm kıyı kentlerine baktığımızda, liman bölgeleri o yerin şekil ve cazibe merkezlerinden biridir. Yapılan tüm düzenlemeler bunu destekleyici şekilde planlanmaktadır. Yerli veya yabancı olsun, bir şeyler yemek veya içmek, kısa bir yürüyüş yapmak için kullanmak istedikleri bölge aslında iskele meydanları. Bu durumuyla iskele, yerli ve yabancının gitmeye tereddüt ettiği bir yer halini aldı. Maalesef son yıllarda Alanya Limanı sorunlarını bir türlü halledememiş görünüyor. Umudumuz en kısa zamanda arzu ettiğimiz düzeye, kamu ve yerel idarenin katkısı ile gelmesi" ifadelerini kullandı.

'BU TARZ GÖRÜNTÜLERE PRİM VERİLMEMELİ'

Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, "Turizmde marka şehir olan Alanya iddiasını, var etmek ve sürdürebilmek için bu tarz görüntülere kesinlikle prim verilmemesi gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun, şehrin imajı ve karalama kampanyasına neden olmamak için bu tarz görüntülere sebebiyet verenler en ağır şekilde yaptırımlara tabi tutulmalıdır" diye konuştu.

'TURİZMDEN EKMEK YİYENLER TURİZMİ BALTALIYOR'

Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise "Alanya 2024 yaz sezonuna binbir emekle hazırlanırken, yine bir kaç düşüncesiz insan gündem oldu. Meydan dayağı atma modası iskele bölgesinde çok popüler. Kolluk kuvvetleri çok yakın olmasına rağmen bu olayların çıkması hiç hoş değil. Medyada yer alan bu olumsuz haberler, Alanya’nın imajına ciddi zarar veriyor. Turizmden ekmek yiyen insanların, turizmi baltalaması da ayrıca enteresan. Herkesi sakin olmaya davet ediyorum, insanımızın ekmeğiyle oynamaya kimsenin hakkı yok" dedi.



MEHMET ALİ DİM'DEN SERT TEPKİ



Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi X hesabından iskeledeki kavgaya ilişkin yaptığı değerlendirmede sert tepki gösterdi. Dim, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik'i de etiketlediği paylaşımında "Bu kaçıncı! Alanya iskelesinde yumruk yumruğa kavga! Bu güzelim yeri bu maganda sürüsünden kurtaramayan bizlere yazıklar olsun. Yat limanı ile takas keyfiyet değil elzem" dedi.



AKILLARA YİNE ŞAHİN'İN PROJESİ GELDİ



ALTSO'nun önceki dönem başkanı ve son yerel seçimde İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Şahin, uzun zamandır iskele ile ilgili uyarılarda bulunuyor, yatların iskeleye, gezi teknelerinin ise yat limanına taşınması gerektiğini vurguluyordu. Şahin, seçim öncesi iskelede yaşanan tekne yangınlarının ardından yaptığı açıklamada Alanya İskelesi ve Alanya Yat Limanı takasının şart olduğunu bir kez daha vurgulayarak "İskelemizi kurtaracağız" demişti. Son olaylar Şahin'in haklılığını bir kez daha ortaya koydu. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi