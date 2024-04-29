Trafikten men edildiler

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, 185 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. 24 motosiklet sürücüsüne abartı egzoz ve çeşitli trafik kuralları ihlallerinden cezai işlem uygulanırken, 5 motosiklet ise trafikten men edildi. (Fatma VURAL)

Kaynak: Haber Merkezi