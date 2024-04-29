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Trafikten men edildiler

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Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 185 motosiklet incelendi

Trafikten men edildiler mask
Trafikten men edildiler
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ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, 185 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. 24 motosiklet sürücüsüne abartı egzoz ve çeşitli trafik kuralları ihlallerinden cezai işlem uygulanırken, 5 motosiklet ise trafikten men edildi. (Fatma VURAL)

Trafikten men edildiler

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, Jandarma

29 Nis 2024 - 00:42 - Asayiş

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