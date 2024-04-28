Emekli promosyonlarında rekor artış: Vakıfbank çıldırdı

Ocak ayında emekli maaşlarının artmasıyla birlikte, emekli promosyonları da yükselmişti. Kamu bankalarının da emekliler için harekete geçmesiyle, Vakıfbank’ın en düşük emekli maaşı ve promosyon miktarı merak ediliyor. Vakıfbank’tan emekli promosyonu almak isteyenler nasıl başvuru yapabilir?

Emekli maaşını Vakıfbank’a taşımak isteyenler, en yakın Vakıfbank şubesine başvurabilirler. Ayrıca, başvurular Vakıfbank ATM’leri, Mobil Bankacılık uygulaması ve E- Devlet üzerinden de yapılabilir.

3 yıl boyunca emekli maaşını Vakıfbank’tan almayı taahhüt eden emeklilere ödemeler yapılacak.

Vakıfbank, emekli promosyonları için şu miktarları ödemeyi taahhüt ediyor:

10.000 TL’ye kadar olan emekli maaşlarına 5.000 TL.

10.000 TL – 15.000 TL arası emekli maaşlarına 8.000 TL.

15.000 TL – 20.000 TL arası emekli maaşlarına 10.000 TL.

20.000 TL ve üzeri emekli maaşlarına 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Vakıfbank, emeklilere sunduğu kampanyalar kapsamında maaş hesapları üzerinden yapılan işlemlerden masraf alınmayacağını duyurdu. Bu kapsamda, maaş hesapları üzerinden yapılan EFT, havale ve FAST işlemlerinden ücret alınmayacak. Ayrıca, maaş hesabınıza bağlı olarak HGS etiketini ücretsiz olarak alabilir ve aracınızla otoyol ve köprülerden rahatça geçebilirsiniz.