Asgari ücrete ara zam iddiası: İşte o rakam

Aralık 2023’te asgari ücrete yüzde 49 zam yapılmış ve yapılan zamla beraber net 11 bin 402 TL olan asgari ücret, 17 bin 2 TL’ye çıkarılmıştı. Ancak yüksek enflasyon, dolar kurunun yükselmesi ve TL’nin değer kaybetmesi gibi etkenler, asgari ücretin kısa sürede erimesine ve vatandaşların geçim sıkıntısının daha da artmasına neden olmuştu. Bu durum, asgari ücrete yeni bir zam gelip gelmeyeceği konusunda kamuoyunda tartışma yarattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin olarak “Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek” şeklinde açıklama yaparak asgari ücrete zam bekleyen milyonların umutlarını kırmıştı.

Ancak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusunda sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Batı, kamuoyu baskısı devam ederse, asgari ücretin artırılarak 20 bin TL olabileceğini öngördüğünü ifade etti. Batı, X hesabından şu ifadeleri kullandı: “Kamuoyu baskısı devam eder ve iş dünyası da ikna edilirse en fazla hedeflenen enflasyonun yarısı (yüzde 18) kadar artacağını yani net 20 bin TL olabileceğini düşünüyorum.”