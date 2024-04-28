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Alanyaspor TD Fatih Tekke: 'Çok büyük hedef tutturduk'

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Konyaspor maçında cezalı olduğu için basın toplantısına çıkamayan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 6-0'lık İstanbulspor galibiyetinin ardından yeniden basınla buluştu

Alanyaspor TD Fatih Tekke: 'Çok büyük hedef tutturduk' mask
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CORENDON Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 6-0 mağlup ettikleri İstanbulspor maçından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili söylenecek çok bir şeyin olmadığını ifade eden 46 yaşındaki teknik direktör, Alanyaspor'un ligde geldiği noktada hedeflerini tutturduğunu belirtti. Tekke, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. İstanbulspor'a başarılar diliyorum. İstanbulsporlu futbolcular çoğuyla vakit geçirdiğim oyuncular. Bizim kurduğumuz takım. Geçen sene onlarla çok ciddi mücadeleden çıktık ve başardık. Onların da üzerimizde çok emeğimiz var. İstanbulspor'u bu kadar zor duruma düşüren Alanyaspor. Antrenmanda yaptığımız çalışmaları maçta da gösterdik. Geldiğimiz nokta Alanyaspor'un hedefleri her zaman galibiyet için maça çıkmak. Bugünden itibaren çok büyük hedef tutturduk. Alanyaspor'un geleceğinin temellerini oluşturan oyuncular oldular. Oyuncularımı bu yüzden tebrik ederim. Çok değerliydi. Bundan sonraki tüm maçlarımızda oyuncu performanslarını devam ettirerek, kazasız belasız ligi bitirmek istiyoruz" dedi. Cemali AYDINOĞLU

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28 Nis 2024 - 22:06 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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