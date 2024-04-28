Özrü kabahatinden büyük: Antalya'da Türk müşteriden 'milliyet farkı' alan otelden açıklama geldi

Tatil için internetten otellere bakan ve Türkiye'den rezervasyon yapıldığında daha fazla fiyat istendiğini gören bir Türk vatandaşının İngiltere'deki bir siteden Antalya'daki otele daha ucuza rezervasyon yaptırdığı iddia edildi. Kişi otele gittiğinde otel yönetimi fiyatların İngilizlere özelolduğunu vurgulayarak kişiye 'milliyet farkı' yazan bir faturada 120 euro ekstra ücret talep ettiği aktarıldı.

Yaşanan olayın sosyal medyada yayılması üzerine otel büyük tepki çekti. Ardından ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlığın yaptığı açıklama şöyle:

Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunma istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevduat gereği gereki cezai işlem uygulanacaktır.

Limak Lara Otel'den olaya ilişkin açıklama

Antalya'da bulunan Limak Lara Otel, olayın sosyal medyada yankı bulması ardından açıklama yaptı.

Otelin paylaştığı açıklama şöyle:

Bugün medyada yer alan Limak Lara Otel ile ilgili bir haber nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Hepimizi üzen, teyit edilmemiş bilgilere dayalı içeriklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz.

Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi derinden üzmüştür. Hizmet verdiğimiz alanda eşitlik kavramına aykırı herhangi bir ayrımcı tutum ve davranış söz konusu olamaz.

Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye’den iki kişi adına yapılmıştır. Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farkları oluşabilmektedir. Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın ‘milliyet farkı’ olarak yansıması olayın kapsamını değiştirmiştir.

Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyor, konuyu kamuoyun takdirine sunuyoruz.

Saygılarımızla