Seyyanen zam ve bayram ikramiyesinde son durum: Emeklilere zam var mı?

2024’ün ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edilmesiyle milyonlarca emekli, emeklilere yönelik yapılacak çalışmaları merak etmeye başladı. Hatta televizyon programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Her alanda olduğu gibi emeklilerimiz talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. Biz emeklilerimize bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Bir ödeme gerçekleştirdik.” ifadelerini kullanmış ve daha sonra ise “Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşeceğiz. Gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup, talimatları doğrultusunda da gerekli çalışmaları adımları atacağız.” demişti.

Bakan Işıkhan’ın kullandığı ifadeler birçok emekliyi meraklandırmıştı. Çünkü Bakan Işıkhan açıklamasının devamında emeklilere birçok önemli sosyal konuda ayrıcalıklar tanınacağını “ülkemizin üretimine, gelişmesinde katkıda bulunan emeklilerimize, büyüklerimize bir nebze de olsun teşekkür etmeyi, onların gönlüne biraz daha girmeyi hedefliyoruz” ifadeleriyle açıkladı.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Bakan Işıkhan’ın yaptığı açıklamalar sonrası bayram ikramiyesi ve seyyanen zam konusunda son durumun ne olduğunu, emekli ücretlerinde ve bayram ikramiyelerinde bir artış olup olmayacağını öğrenmek için araştırmalar yapıyorlardı. Emeklilere bayram ikramiyesi ve seyyanen zam konusunda net rakamı sunuculuğunu Ahmet Sözcan’ın yaptığı TGRT Haber’de canlı yayınlanan programa katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş verdi.

Uzman isim, bayram ikramiyesi ve seyyanen zam konusunda önemli açıklamalarda bulunurken, bu konuda konuşulan rakamları da açıkladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekliler için bayram ikramiyesi ve seyyanen zam konusunda yaptığı açıklamaları şu şekilde sundu:

“GERİYE DOĞRU GİTMEYE GEREK YOK”

“Şunun altını çizmemiz lazım; 30 Haziran itibariyle asgari ücret ile emekli maaşını göz önünde bulundurduğumuzda yüzde 88’ine denk geliyor. Bakın sadece 30 Haziran’dan bahsediyorum. 30 Haziran’da en düşük emekli maaşı, asgari ücretin yüzde 88’ine denk geliyordu. Sadece bunu baz aldığımızda, geriye doğru gitmeye gerek yok, en düşük emekli maaşının bu hesaba göre 14 bin 960 TL olması gerekiyor.”

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ”

“Açlık sınırına bakıyoruz, emekli maaşı açlık sınırının çok altına düştü. 15 bin TL’yi geçmiş açlık sınırı. Ankara’dan edindiğimiz bilgilere göre hükümetin elindeki senaryolar şudur; Türkiye Gazetesi’ndeki yazımda Ekim formülü dedim ben. Nedir Ekim formülü? Biliyorsunuz emekliler, kamu işçilerine memurlara ve asgari ücrete çok zam yapıldı. Maalesef Temmuz’da en düşük kalan yüzde 25 ile emekliler oldu. Emekliler için sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında toplanıldı ve en sonunda 5 bin TL’lik bir ikramiye çıktı.”

“İKRAMİYELER TATLI REKABET SONUCU ÇIKTI”

“Şimdi bu ikramiye formülünün tekrar yürürlüğe konulması öngörülüyor. Nasıl öngörülüyor? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 2018’de muhalefet ve iktidar arasındaki tatlı rekabet sonucu ortaya çıktı. Şu anda maalesef bir muhalefet göremiyoruz.”

SEYYANEN ZAM İÇİN MASADA HANGİ RAKAM VAR?

“Peki, seyyanen zam 8 bin 77 lira mı olur yoksa daha başka bir rakam mı olur?” sorusuna cevap veren Uzman isim, “Bakın açıyoruz (telefonu eline alarak) burada bütün emeklilerle ilgili gruplarda ne diyorlar; ‘bize söz verildi’. Haklı olarak ‘bugüne göre 12 bin lira, geriye dönükte 8’er bin lira alacağımız var.’ diyorlar.

“Verilen sözlerin yerine getirilmesi lazım. Ama gerçekçi olmak lazım. Nasıl gerçekçi olmak lazım, ekonominin durumu belli. Şu anda bir program yürütülüyor. 8 bin lira, 12 bin lira kesinlikle mümkün değil.”

“Şu anda seyyanen zam için konuşulan rakam Şubat ayının sonuna doğru, anketlerde belirli düzeye gelirse, kritik süreç meydana gelirse en az 4-5 bin lira civarı bütün emeklileri kapsayacak şekilde seyyanen zam olması ihtimal dahilindedir. Çünkü neden?”

“Emeklilere verilecek zam seçim çalışması için değil, hak ettikleri için verilmesi lazım. Sistemin bu şekilde olması lazım. Emeklilerimize her şeyin en iyisi verilmesi lazım ama ortada bir realite, gerçeklik var. 4 bin 5 bin TL’lik seyyanen zam geldiği zaman sadece en düşük emekli maaşta olanlara mı gelir, yoksa memur, Bağ-Kur, SSK emeklilerinin hepsine mi gelir? Mecburen tüm emeklilere gelir. Neden? Çünkü en düşük emekli maaşını 14 bin liraya veya 15 bin liraya yükselttiğiniz zaman aradaki kademeler, çok prim ödemelerin, aradaki makaslar alt üst olacağı için mecburen bütün emeklilere gelmesi ihtimal dahilindedir.”