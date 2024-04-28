Emekli maaşlarında yaşanan erimeyi gözler önüne serdi

İlgezdi’nin belirttiğine göre, TÜİK’in enflasyon verilerine göre ocak ayından bu yana emekli aylıkları bin 500 lira değer kaybetti. Buna göre, 10 bin lira olan bir emekli aylığı, 3 aylık enflasyon sürecinde alım gücünü 8 bin 500 liraya düşürdü. Ancak hükümetin, emeklilerin yaşadığı zorluklara kulak tıkadığı ifade edildi.

İlgezdi’nin açıklamasına göre, 2023 yılında TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon yüzde 64,77 olmasına rağmen, gerçek enflasyon yüzde 127,21 olarak hesaplandı. Bu durumda, hükümetin emekli maaşlarına yapılan zammın gerçek enflasyonun çok altında kaldığı belirtildi.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirtmesine rağmen, İlgezdi’nin verdiği bilgilere göre asgari ücretin de 2024’ün ilk 3 ayında 2 bin 550 lira eridiği ifade edildi. Bu durum, asgari ücretle geçinenlerin de ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını gösteriyor.