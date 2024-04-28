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Alanya Uluslararası Çocuk Festivali renkli görüntülerle sona erdi

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Alanya Belediyesi'nce bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali, Boya Partisi ile sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe katılan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

Alanya Uluslararası Çocuk Festivali renkli görüntülerle sona erdi mask
Alanya Uluslararası Çocuk Festivali renkli görüntülerle sona erdi
Alanya Uluslararası Çocuk Festivali renkli görüntülerle sona erdi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında düzenlenen ve iki gün süren Uluslararası Çocuk Festivali sona erdi. Cumartesi ve Pazar günleri dolu dolu geçen etkinliklere, binlerce çocuk ve vatandaş katıldı. Alanı dolduran aileler; hem eğitici hem de eğlenceli aktivitelerle unutulmaz bir hafta sonu yaşadılar.

ÇOCUKLAR KONSERLERLE COŞTU

Festival alanında kurulan sahnede muhteşem gösteriler arka arkaya izleyicilerle buluştu. İlk gün sahne alan grupların ardından ülkemizin en çok sevilen şair ve yazarlarından Usta Sanatçı Sunay Akın sahne almıştı. Festivalin ikinci gününde ise DJ performansı, jonglör, sihirbaz, lol bebek, balon katlama, palyaço, Alanya Kids Koreografisi, Edurus Kültürler Arası Kişisel Gelişim Derneği, Alanya Sanat Merkezi Hip-Hop, Groove Dans Akademisi, Özbekistan Little Dans Akademisi, Waldorf Okulları Korosu, Kestel İlköğretim Okulu Ritim Gösterisi, Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Konseri, Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Oyunu ve yerel müzik gruplarının konserleri yer aldı.

BAŞKAN ÖZÇELİK’E VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, festivalin ikinci gününde de vatandaşlar ve çocuklarla festival alanında bir araya geldi. Vatandaşlar, Başkan Özçelik ile fotoğraf çektirerek festival için teşekkür dileklerini ilettiler. Oyun platformlarını gezen Başkan Özçelik, festival alanında stant açan esnaflara ve oyun alanlarında görev alan gönüllü vatandaşlar ile personele teşekkür etti. Galip Dere Halk Plajı'ndaki Macera Parkuru'nda yarışan Başkan Özçelik, çocuklara balon hediye etti.

BOYA PARTİSİYLE EĞLENCE DORUĞA ULAŞTI

Festival sonunda gerçekleştirilen boya partisiyle eğlence doruğa ulaştı. Sahneye çıkan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 10'dan geriye sayıp, boya tüpünü açarak partiyi başlattı. Alanda toplanan çocuklar ve vatandaşlar, kırmızı, mavi, mor, turuncu ve yeşil renkli boyaları birbirlerine attı. Zararsız ve geçici boyaların havaya saçıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar doyasıya eğlendiler.

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28 Nis 2024 - 19:49 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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