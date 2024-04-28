180 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi açıldı: Başvuran alıyor

Konut kredisi alırken en büyük sorunlardan biri olan kredi vadesi, QNB Finansbank ile artık daha esnek hale geliyor. Genellikle bankalar 120 ay vadeli kredi verirken, QNB Finansbank müşterilerine özel olarak 180 ay vadeli konut kredisi imkanı sunuyor. Bu sayede aylık ödemeler daha düşük seviyelere çekilebiliyor.

QNB Finansbank’ın sunduğu 180 ay vadeli konut kredisinde aylık faiz oranı %4,52 olarak belirlenmiş durumda. Bu faiz oranı, piyasa ortalamasının altında yer alarak müşterilere avantajlı bir seçenek sunuyor.

Konut kredisi almak isteyen müşterilerden genellikle ek teminat veya kefil istenirken, QNB Finansbank müşterilerinden bu tür taleplerde bulunmuyor. Bunun yerine banka, müşterinin alacağı konuta ipotek koyuyor ve kredi borcu kapatılana kadar konutun satışına izin vermiyor.

1 milyon TL tutarındaki konut kredisi için QNB Finansbank’tan alınacak aylık taksit miktarı 45.215 TL olarak hesaplanıyor. Bu kredi için ödenecek toplam maliyet ise 15 yılda 8,1 milyon TL’yi buluyor. Ev sahibi olma hayaliniz için QNB Finansbank’ın sunduğu bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.