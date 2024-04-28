Yamaç Paraşütü PGAWC Dünya Kupası yarışması tamamlandı

Hıdırellez uçuş alanından başlayan şampiyonada 3 gün boyunca pilotlar, 6'şar sorti uçuş yaparak hedefe en iyi inişi gerçekleştirmeye çalıştı. Kleopatra Plajı iniş alanında son bulan yarışlarda nefes kesen mücadeleler sergilendi.
BİRİNCİ ETAP ŞAMPİYONU YANG CHEN
Yamaç Paraşütü PGAWC Dünya Kupası 1. Etap Şampiyonu Çin Halk Cumhuriyeti’ nden Yang Chen (Yang Chen Takımı) oldu. İkinci Slovenya’dan Matjaz Sluga (Papillion Paragliders Takımı) ve üçüncü Kosova’dan Fanol Sluga (Kosova Takımı) oldu. Kadınlar klasmanında kürsüye çıkan üçlü Çin Halk Cumhuriyeti’nden olurken; Xiangyan Kong (ferdi) birinci, Yanyun Fang (ferdi) ikinci ve Liao Qingli (ferdi) üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı. Takımlar klasmanında birinci Papillion Paragliders Takımı, ikinci Kosova Takımı ve üçüncü Woody Valley Takımı oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.