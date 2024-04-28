Gittiği yerde takım bir üst lige yükseliyor: Alanyaspor da Süperlig'e çıkmıştı

Alanya'nın unutulmaz kaymakamlarından olan ve halen Kırklareli Vali Yardımcılığı yapan Hasan Tanrıseven memleketi Batman'ın futbol takımı Petrolspor'un bir üst lige çıkmasını kutluyor.

Batmanlı olan Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, mutluluğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Lisanslı bir futbolcu olarak oynadığım Batman Petrolspor'u şampiyon görmek başka bir mutluluk veriyor. Daha önce görev yaptığım Diyarbakır'da, Diyarbakırspor'umuzu Süper Lig'e taşımış, görev yaptığım Alanya'da ise Alanyaspor'u şampiyon yapmıştık. Benim için en anlamlı şampiyonluklardan birisi ise top koşturduğum, krampon eskittiğim takımımın bugün burada şampiyon olması. Batman Petrolspor'a 2. Lig'de başarılar diliyorum."