Asgari ücretlilere 50.000 TL promosyon müjdesi!

Özel sektörde çalışan herkes bankadan maaş aldığında promosyon alabilecek. Özgür Özel’in kanun teklifi, özel sektörde çalışan herkesin, asgari ücretli olup olmadığına bakılmaksızın bankadan maaş alması halinde promosyon almasını öngörüyor.

Özgür Özel’in açıklamalarına göre, kanun teklifinin yasalaşması halinde bankalardan ödenen promosyon miktarı 50.000 TL’ye kadar çıkabilecek.

Özel sektör çalışanları ve asgari ücretliler, Temmuz ayında ara zam yapılmayacağı için düzenlemenin bu tarihe kadar çıkartılmasını talep ediyor.