Asgari ücretlilere 50.000 TL promosyon müjdesi!

Özel sektörde çalışan herkes bankadan maaş aldığında promosyon alabilecek. Özgür Özel’in kanun teklifi, özel sektörde çalışan herkesin, asgari ücretli olup olmadığına bakılmaksızın bankadan maaş alması halinde promosyon almasını öngörüyor.
Özgür Özel’in açıklamalarına göre, kanun teklifinin yasalaşması halinde bankalardan ödenen promosyon miktarı 50.000 TL’ye kadar çıkabilecek.
Özel sektör çalışanları ve asgari ücretliler, Temmuz ayında ara zam yapılmayacağı için düzenlemenin bu tarihe kadar çıkartılmasını talep ediyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.