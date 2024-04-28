28 Nis 2024 - 17:52- Ekonomi G:

Asgari ücretlilere 50.000 TL promosyon müjdesi!

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Asgari ücretli çalışanlara yönelik promosyon müjdesi geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Meclis’e sunduğu kanun teklifi, özel sektör çalışanlarının maaşlarını bankadan alması durumunda promosyon alma hakkını getiriyor.

Asgari ücretlilere 50.000 TL promosyon müjdesi! mask
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Özel sektörde çalışan herkes bankadan maaş aldığında promosyon alabilecek. Özgür Özel’in kanun teklifi, özel sektörde çalışan herkesin, asgari ücretli olup olmadığına bakılmaksızın bankadan maaş alması halinde promosyon almasını öngörüyor.

Özgür Özel’in açıklamalarına göre, kanun teklifinin yasalaşması halinde bankalardan ödenen promosyon miktarı 50.000 TL’ye kadar çıkabilecek.

Özel sektör çalışanları ve asgari ücretliler, Temmuz ayında ara zam yapılmayacağı için düzenlemenin bu tarihe kadar çıkartılmasını talep ediyor.

28 Nis 2024 - 17:52 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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