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Bakanlıktan otel rezervasyonuna 'milliyet farkı' ücretine inceleme (2)

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OTELDEN 'ÖZÜR' AÇIKLAMASIAntalya'daki bir otele İngiliz internet sitesi üzerinden rezervasyon yapan Türk vatandaşından 120 euro 'milliyet farkı' ücreti alınmasına ilişkin, Limak International Ho...

Bakanlıktan otel rezervasyonuna 'milliyet farkı' ücretine inceleme (2) mask
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OTELDEN 'ÖZÜR' AÇIKLAMASI

Antalya'daki bir otele İngiliz internet sitesi üzerinden rezervasyon yapan Türk vatandaşından 120 euro 'milliyet farkı' ücreti alınmasına ilişkin, Limak International Hotels& Resorts'tan açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bugün medyada yer alan Limak Lara Otel ile ilgili bir haber nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Hepimizi derinden üzen teyit edilmemiş bilgilere dayalı içeriklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan 'milliyet farkı' ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz. Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülmeden kullanılması hepimizi derinden üzmüştür. Hizmet verdiğimiz alanda eşitlik kavramına aykırı herhangi bir ayrımcı tutum ve davranış söz konusu olamaz. Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon, 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye'den 2 kişi adına yapılmıştır. Misafirlerimiz otele geldiklerinde 1 kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye'den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu, misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farkları oluşabilmektedir. Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkıyken, tutarın 'milliyet farkı' olarak yansıması olayın kapsamını değiştirmiştir. Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyor, konuyu kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Saygılarımızla."

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA,

28 Nis 2024 - 17:12 DHA Antalya- Gündem

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