- Gündem

Kırsalda yılan ısırınca askeri helikopterle alındı; fark edilmek için ateş yakmışlar

ABONE OL Google News Sayfamız

BATMAN'da, pancar toplamaya giderken, sol ayağından yılanın ısırdığı Bahadır Taş (21), askeri helikopterle hastaneye götürüldü. Amcası Fatih Taş, "Helikopterin bizi görmesi ve yerimizi belirtmek içi...

Kırsalda yılan ısırınca askeri helikopterle alındı; fark edilmek için ateş yakmışlar mask
ABONE OL Google News Sayfamız

BATMAN'da, pancar toplamaya giderken, sol ayağından yılanın ısırdığı Bahadır Taş (21), askeri helikopterle hastaneye götürüldü. Amcası Fatih Taş, "Helikopterin bizi görmesi ve yerimizi belirtmek için ateş yaktık, duman çıkardık. Yeğenimi helikopterle hastaneye ulaştıran devletimize minnettarız" dedi.

Olay, dün akşam, Sason ilçesi Akçalı köyü Budaklı mezrası Rabeni mevkisinde meydana geldi. Aşağı Mahalle'de oturan Bahadır Taş'ı, pancar toplamak için Mereto Dağı'na giderken sol ayağından yılan ısırdı. Durumun bildirilmesi üzerine, engebeli araziden Taş'ın alınması için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na ait askeri helikopter yönlendirildi. Sağlık görevlileriyle bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından Taş'ı, İl Jandarma Komutanlığı'na getirdi. Taş, burada hazır bekleyen ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Bu sırada Bahadır Taş'ın yanına ulaşan amcası Fatih Taş, olayı anlatarak, "Yeğenim Mereto Dağı'nın eteklerinde pancar toplamaya gitti. Pancar toplarken ayağını yılan ısırdı. Yanında bulunan gençler 112'yi aradı. Jandarma helikopterle hastamızı almaya geldi. Olay yerine ben de gittim. Helikopterin bizi görmesi ve yerimizi belirtmek için ateş yaktık, duman çıkardık. Çünkü o an yerimizi belli etmenin başka yolu yoktu. Helikopter geldiğinde dumanı görüp direkt oraya iniş yaptı. Yeğenimi helikopterle hastaneye ulaştıran devletimize minnettarız. Hastamız şu anda yoğun bakımda ve durumu gayet iyi. Bu konuda, yetkililerden Allah razı olsun. Devletimiz, hastamız için seferber oldu. Jandarmamız, sağlıkçılarımız, Sason ve Kozluk karakol komutanlarımız ile jandarma seferber oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Bahadır Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

28 Nis 2024 - 16:41 DHA Batman- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Çorum'da karakol komutanı astsubay, kazada yaşamını yitirdi (2) mask
Çorum'da karakol komutanı astsubay, kazada yaşamını yitirdi (2)
Edirne Valisi Sezer: Yakalamaların yüzde 78'ini sınır hattına gelmeden gerçekleştiriyoruz mask
Edirne Valisi Sezer: Yakalamaların yüzde 78'ini sınır hattına gelmeden gerçekleştiriyoruz
Bakanlıktan otel rezervasyonuna 'milliyet farkı' ücretine inceleme mask
Bakanlıktan otel rezervasyonuna 'milliyet farkı' ücretine inceleme
Fatih Dönmez: KEİPA ülkeleri olarak İsrail ve destekçilerine baskı yapmalıyız mask
Fatih Dönmez: KEİPA ülkeleri olarak İsrail ve destekçilerine baskı yapmalıyız
Eski nişanlısını öldürmekten müebbet hapis cezası alan sanık, ‘kasıt’ olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanacak mask
Eski nişanlısını öldürmekten müebbet hapis cezası alan sanık, ‘kasıt’ olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanacak
Depremden kurtulan SP'li ikizler Emir ile Demir dik oturup, düz basmaya başladı mask
Depremden kurtulan SP'li ikizler Emir ile Demir dik oturup, düz basmaya başladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber