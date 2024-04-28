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7 ton mesir macunu, 20 dakikada halka saçıldı

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UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 484'üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde hazırlanan 7 ton mesir macunu, 20 dakika boyunca Sultan Camisi'nin kubbe...

7 ton mesir macunu, 20 dakikada halka saçıldı mask
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UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 484'üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde hazırlanan 7 ton mesir macunu, 20 dakika boyunca Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Halk şifalı macunlardan kapmak için birbiriyle yarışırken, festivalde renkli görüntüler yaşandı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, 3 yıl koronavirüs, 1 yıl da deprem nedeniyle gerçekleştirilemeyen ve bu yıl 484'üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, renkli görüntülerle başladı. Festivale, Manisa Valisi Enver Ünlü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, AK Parti Manisa milletvekilleri Tamer Akkal, Mücahit Arınç, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa'yı, Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

MEHTER TAKIMI EŞLİĞİNDE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Büyükşehir belediyesi mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Kortejde, Manisa'da yetişen Osmanlı padişahları, şehzadeler, Hafsa Sultan ve Merkez Efendi de temsil edildi. Öte yandan kortej boyunca Türk ve yabancı halk oyunları ekipleri, gösteriler sundu. Valilik önünden başlayarak Sultan Camisi önünde son bulan kortej boyunca protokol üyeleri, halkı selamladı. Temsili Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'ye berat vermesinin ardından Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden, alanda ellerini açarak bekleyenlere şifalı macunlar saçıldı.

ŞEMSİYE AÇIP, TERS ÇEVİRDİLER

20 dakika boyunca 41 ayrı noktadan 7 ton mesir macunu, saçıldı. Bazıları, çıktıkları aydınlatma direkleri ve ağaçlar üzerinde şemsiyelerini ters çevirerek, mesir macunu topladı. Halk, şifalı olduğu belirtilen macunlardan kapmak için birbiriyle yarıştı. Mesir macunları camiye yakın binalardan da saçıldı. Öte yandan festivalde, 4 bin polis, jandarma ve özel güvenlik görevlisi görev yaptı.

MESİRİN TARİHÇESİ

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, 'Muhteşem Süleyman' olarak tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Manisa'da hastalanır. Hafsa Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharatların karışımından oluşan bir macun hazırlar. 41 çeşit baharat karıştırılarak, hazırlanan macunu yiyen Hafsa Sultan sağlığına kavuşur. Daha sonra Hafsa Sultan, hastalara bu macunun verilmesini ister. Hafsa Sultan, daha sonra kağıtlara sardırılan macunun kendi yaptırdığı Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinde halka saçılmasını buyurur. Halk, her yıl 21 Mart günü Sultan Camisi'nin önünde kendiliğinden toplanmaya başlar. Böylece Manisa Mesir Şenlikleri doğar. 1539'dan bu yana on binlerce insan, Sultan Camisi etrafında toplanır, doğanın uyanışı, baharın gelişini, bereket ve bolluğun başlangıcını seyreder.

41 ÇEŞİT BAHARAT KULLANILIYOR

483 yıldır içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununun içinde şunlar bulunuyor:

"Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, ak biber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile."

28 Nis 2024 - 15:55 DHA Manisa- Gündem

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