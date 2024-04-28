Nusr-Et'e ikinci silahlı saldırı!

Sabaha karşı motosikletteki iki şüpheli, Nusr-Et isimli restorana silahla ateş açtı. Kurşunlardan ikisi restoranın yanındaki bankanın camlarına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Kasklı 2 saldırgan olayın ardından motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ünlü et restoranına 21 Mart tarihinde de silahlı saldırı geçekleştirilmişti.

Kaynak: DHA