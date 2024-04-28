Nusr-Et'e ikinci silahlı saldırı!

Sabaha karşı motosikletteki iki şüpheli, Nusr-Et isimli restorana silahla ateş açtı. Kurşunlardan ikisi restoranın yanındaki bankanın camlarına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Kasklı 2 saldırgan olayın ardından motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ünlü et restoranına 21 Mart tarihinde de silahlı saldırı geçekleştirilmişti.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.