Çorum'da karakol komutanı astsubay, kazada yaşamını yitirdi (2)

CENAZESİ SAMSUN'A GÖNDERİLDİ
Çorum'daki kazada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu için Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene, Tombuloğlu'nun yakınları yanı sıra Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve askeri yetkililer katıldı. Tören sonrası Tombuloğlu'nun cenazesi, memleketi Samsun'a gönderildi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.