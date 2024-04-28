59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kazananı Frank Van Den Broek

TUR'UN 105.4 kilometrelik İstanbul-İstanbul etabı hava muhalefeti ve yağan yağmurun parkuru kayganlaştırması nedeniyle koşulamadı. Bisikletçiler (Nötrölize) yarış dışı olarak İstanbul'da tur atıp, etabı tamamladılar. Yarışın Genel Ferdi Şampiyonu, Yeşil Mayo, Kırmızı Mayo ve Beyaz Mayo sahipleri dünkü sonuçlar geçerli olmak üzere tescil edildi.



TUR'UN ŞAMPİYONU BROEK



Geçtiğimiz Pazar günü Antalya - Antalya etabı ile start alan ve 8 gün boyunca 1.188 kilometre yol kat eden bisikletçilerin bu yoğun mücadelesi İstanbul'da sona erdi. Tur'u DSM-Firmenich Takımı'ndan Hollandalı Frank Van Den Broek kazandı ve 2024'ün şampiyonu olarak Turkuaz Mayo'nun ebedi sahibi oldu. İkinciliği Terengganu Takımı'ndan Kudus Merhavi, üçüncülüğü de Polti Kometa Takımı'ndan Paul Double kazandı. Beyaz ve Kırmızı Mayoları da Bike Aid sporcusu Vinzent Dorn elde etti. Sprint Mayo'sunu ise yine DSM-Firmenich Takımı'ndan Tobias Andresen elde etti. Takım halinde şampiyonluğu da Q.36.5 Pro Cycling kazandı.



PROTOKOL HAZIR BULUNDU



İstanbul - İstanbul etabı, kötü hava şartlarına rağmen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Alanyalı Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri tam kadro Beşiktaş Meydanı'nda hazır bulundu ve nötralize edilen yarışı başlattı.



TUR SONUNDA MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU



Genel klasman (Turkuaz Mayo)

1 - DSM-firmenich'ten Frank van den Broek

2 - Terengganu'dan Merhawi Kudus

3 - Polti Kometa'dan Paul Double

Puan klasmanı (Yeşil Mayo)

1 - DSM-firmenich'ten Tobias Andresen

2 - Polti-Kometa'dan Giovanni Lonardi

3 - DSM-firmenich'ten Fabio Jakobsen

Dağların Kralı mayosu (Kırmızı Mayo)

1 - Bike Aid'den Vinzent Dorn

2 - DSM-firmenich'ten Frank van den Broek

3 - Beykoz Belediye'den Samet Bulut

Türkiye Güzellikleri klasmanı (Beyaz Mayo)

1 - Bike Aid'den Vinzent Dorn

Takım klasmanı lideri

- Q36.5



MARK CAVENDİSH'TEN TÜRKİYE'YE SEVGİLERLE



Dünyanın en iyi bisikletçilerinden olan Mark Cavendish, Türkiye'deki son yarışında çiçeklerle uğurlandı, sevgi gösterileri ile karşılaşan Cavendish, "Geçen yıl Türkiye 'de son yarışım olduğunu düşünmüştüm, ama sanırım bu sene sonmuş, bu ülke ile ilgili her zaman çok güzel hatıralarım olacak" ifadelerine yer verdi.



TUR'U 60. YILA TOGG TAŞIDI



Türkiye'nin küresel markası Togg, 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul - İstanbul etabında pelotonun önünde yer aldı. TUR Yarış Direktörü Mutlu Erçevik'in aracının önünde gitti ve geleceğin aracı olarak TUR'u 60. yılına doğru taşıdı. Togg T10X'in modern ve özgün tasarımı ile Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan lale figürü ile TUR'a önderlik yaptı.



PARA ÖDÜLÜ HAYIR KURUMUNA



59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul'daki final etabının para ödülü bir hayır kurumuna bağışlanacak.

Kaynak: DHA