Corendon Alanyaspor - İstanbulspor CANLI ANLATIM

OBA Stadyumu'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği müsabakaya temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, orta alanda Richard, Efecan Karaca, Janvier, hücumda Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın ve ileri uçta da Hassan ilk 11'i ile başlayacak.

Konuk ekip İstanbulspor ise, Alp Arda, Mehmet Yeşil, Sambissa, Vefa Temel, Mamadou, Deli, Emir Kaan Gültekin, Duhaney, Okan Erdoğan, Ali Yaşar ve Jackson ilk 11'i ile maça başlayacak. Cemali AYDINOĞLU

CANLI ANLATIM



77' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Alanyaspor takımında Joao Novais.

76' Oyuncu değişikliği! Fatih Tekke oyuncu değişikliğine gidiyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Carlos Eduardo, çıkan oyuncu Efecan Karaca.

75' Alanyaspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Efecan Karaca.



74' Oyuncu değişikliği. Mendy Mamadou sahadan çıkan oyuncu, Djakaridja Traore maça dahil olan oyuncu.



73' Oyuncu değişikliği! Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oynanan maçta Istanbulspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Mucahit Serbest, sahayı terk eden oyuncu Alp Arda.



73' Istanbulspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Ozcan Sahan, çıkan oyuncu Vefa Temel.



73' Istanbulspor takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Baran Alp Vardar, çıkan oyuncu David Sambissa.



70' Alanyaspor takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'ndaki şutun sahibi Florent Hadergjonaj.



70' Alanyaspor takımında Oguz Aydin çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

68' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Yusuf Özdemir, oyuna giren oyuncu Pione Sisto.

67' Alanyaspor, Ahmed Hassan'ın golüyle skoru 5-0'a getirdi.

65' Alanyaspor atağında kafa vuruşunu yapan isim Leroy Fer ancak top kaleyi bulmuyor. Alanya şehrindeki maçta skor değişmiyor.



64' Alanyaspor savunması Istanbulspor takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Jackson Kenio Santos Laurentino.



63' Maçın hakemi Muhammetali Metoglu, Istanbulspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

59' Kaleyi tutmayan kafa vuruşu! Alanyaspor atağında isabetsiz kafa vuruşunu yapan isim Koka.

59' Alanyaspor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Joao Novais , çıkan oyuncu Nicolas Janvier.

55' Alanyaspor, Balkovec'in golüyle skoru 4-0 yaptı.

52' Istanbulspor takımı David Sambissa ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.



51' Sarı kart! Okan Erdogan maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

47' David Sambissa çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor; skorda değişiklik yok.

46' İkinci yarı başladı

45'+1 İlk devre tamamlandı (3-0)

45' İlk devre sonuna 1 dakika eklenecek.

39' Efecan Karaca şutunu çekiyor ancak isabet yok.



37' Alanyaspor kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Nicolas Janvier.

35' Ofsayt! Yardımcı hakem bayrağını Mendy Mamadou için kaldırıyor.



33' Gole yaklaşan takım Istanbulspor oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Jackson Kenio Santos Laurentino. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

30' Alanyaspor takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

28' Alanyaspor, Nicolas Janvier'in attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

24' Karşılaşma kısa bir süre sonra tekrar başlayacak.

23' Mendy Mamadou kaleyi yokladı ancak isabet bulamadı.



22' Jackson Kenio Santos Laurentino sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

19' Alanyaspor'da Furkan Bayır sarı kart gördü.

16' Nicolas Janvier şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor

8' Alanyaspor, Janvier'in golüyle skoru 2-0'a getirdi.

2' Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın golüyle 1-0 öne geçti.

1' Maç başladı

Kaynak: Haber Merkezi