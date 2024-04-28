Alanyaspor gol oldu yağdı: 6-0

TRENDYOL Süper Lig'in 34. hafta müsabakasında İstanbulspor'u konuk eden Corendon Alanyaspor, rakibini farklı geçti. Fatih Tekke'nin öğrencileri her iki yarıda da 3'er gol bularak sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldılar. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakada turuncu yeşilli ekibe galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın (2), Janvier (2), Balkovec ve Ahmed Hassan kaydetti. Ligin geride kalan 10 maçlık bölümünde tek yenilgisi bulunan Corendon Alanyaspor, puanını 48'e yükselterek maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.

OĞUZ AYDIN YILDIZLAŞTI

Corendon Alanyaspor'da kariyer sezonunu yaşayan gurbetçi futbolcu Oğuz Aydın, İstanbulspor'u da boş geçmedi. Karşılaşmanın 2. dakikasında gol perdesini açan genç yıldız, 90+2. dakikada attığı golle de perdeyi kapattı. Maçı 2 gol 1 asistle tamamlayan genç yıldız Oğuz Aydın, bu sezon 11 gol 8 asistlik performansa ulaştı.

HOLLANDALI TARAFTARLAR COŞTU

Corendon Alanyaspor'un isim sponsoru olan Corendon Airlines, İstanbulspor ile oynanan maçta Hollandalı taraftarları misafir etti. Yaklaşık 100 kişilik Hollandalı taraftar grubu, Kuzey VIP tribününde maç boyunca tezahüratlarla destek verdi. Hollanda doğumlu gurbetçi futbolcu Oğuz Aydın'ın golleriyle coşan Hollandalı taraftarlar, Leroy Fer için de maç boyunca destek tezahüratları yaptılar. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi