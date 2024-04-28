Edirne Valisi Sezer: Yakalamaların yüzde 78'ini sınır hattına gelmeden gerçekleştiriyoruz

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, 2024'ün ilk 4 ayında 5 bin 200 düzensiz göçmenin yakalandığını belirterek, "Yakalamaların yüzde 78'ini sınır hattına gelmeden gerçekleştiriyoruz" dedi.

Vali Yunus Sezer, Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan Yunanistan sınırındaki Sancaktar Hudut Karakolu'nu ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan ile 292 kilometrelik sınır hattının 200 kilometresinde yol bakım çalışmalarının tamamlandığını belirten Sezer, yasa dışı geçişlere karşı sınır hattı boyunca, 24 saat esasına göre personel çalıştığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. 2024'ün ilk 4 ayında 5 bin 200 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydeden Sezer, "Yine 174 tane organizatörü geçen 4 ay itibarıyla yakaladık. Aynı şekilde hem organizatörlere hem de göçmenlere yönelik olarak yakalama ve tedbir çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'162 ÖRGÜT MENSUBUNU YİNE YAKALAMIŞ DURUMDAYIZ'

Sınır hattındaki devriye yollarının iyileştirilmesi ve yeniden yapılması ile ilgili 50 İl Özel İdaresi aracının çalışma yürüttüğünü belirten Sezer, "Yakalamaların yüzde 78'ini sınır hattına gelmeden gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim açımızdan çok önemli ve alınan tedbirlerin yerinde olduğunu gösteriyor. Bu sene çeşitli terör örgütüne bağlı 162 örgüt mensubunu yine kaçak göçmenlerle beraber yakalamış durumdayız. Geçmiş yıllara göre, bu sayı önemli bir yakalama olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.