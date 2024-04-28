Korkunç kaza! 8 araç birbirine girdi

Edinilen bilgiye göre seyir halindeki hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı. Ardından demir bariyerleri yıkarak karşı yönden gelen araçların üzerine uçtu.
YOL KAPATILDI
Polis ekipleri yolu kapatıp çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra araç içerisindeki sıkışan vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
2'Sİ AĞIR 8 YARALI
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 8 kişiyi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Toplam 8 aracın karıştığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.