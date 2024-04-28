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Antalya'da tepki çeken 'milliyet farkı' olayına bakanlıktan inceleme kararı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'daki bir otele İngiliz internet sitesi üzerinden rezervasyon yapan Türk vatandaşından 120 Euro 'milliyet farkı' ücreti alınması ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Antalya'da tepki çeken 'milliyet farkı' olayına bakanlıktan inceleme kararı mask
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Antalya Limak Hotel'e İngiliz internet sitesinden rezervasyon yaptıran kişinin Türk olduğu anlaşılınca otelden 120 Euro ek ücret alındığı iddiaları sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bakanlık sosyal medyadaki bu iddiaların ardından otel hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır" denildi. 

Kaynak: DHA

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28 Nis 2024 - 14:49 - Gündem

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