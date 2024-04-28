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Pandemi paniği geri mi dönüyor? İlk vaka görüldü

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ABD'deki süt inekleri arasında ilk kez 25 Mart'ta bildirilen H5N1 kuş gribi salgını, sekiz eyalette en az 33 sürüye yayıldı. Geçtiğimiz hafta, piyasada satılan sütlerde virüs ortaya çıktı. Bir insana bulaşmasıyla herkesi tedirgin etmeye başladı.

Pandemi paniği geri mi dönüyor? İlk vaka görüldü mask
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ABD'de H5N1 adıyla bilinen kuş gribi salgını büyük bir endişe ve panik yaratıyor. Geçtiğimiz hafta  piyasada satılan sütte virüsün genetik kalıntıları ortaya çıktı ancak yetkililer sütlerin güvenli olduğunu duyurdu. Ancak halkta korku ve endişe hali baş göstermeye başladı

1 VAKA BULUNUYOR

Bu virüsün hayvanlardan insanlara geçmesinden endişe edilirken şu an kayıtlara geçmiş tek bir vaka bulunuyor. Fakat ABD Başkanı Joe Biden'ın corona virüsü danışma kurulunda görev alan bilim insanı Rick Bright durumun daha da kötüye gidebileceğini New York Times'a açıkladı. Bright, "H5N1 bulaşmış bir kişi ile 10 kişi arasında ince bir çizgi var. Rakam 10 kişiye çıktığında büyük ihtimalle çok geç kalmışızdır" ifadesini kullandı.

VİRÜS TESTLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yetkililer hayvanların doğru bir şekilde virüs testi yapılması gerektiğini açıklarken buna rağmen çok dağınık bir şekilde virüs testlerinin yapıldığı vurgulandı. Testlerin hangi ortamlarda yapılıp yapılmadığının bilinmediği duyurulurken bunların doğru bir şekilde tasnif edilmediğine de dikkat çekildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, kişi, başladı, var

28 Nis 2024 - 14:10 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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