- Asayiş

Antalya'da olay! Eşi ve çocuğunun önünde öldürüldü

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Antalya'da Neşet Güçlü (51), trafikte tartıştığı Önder Çakır'ı (45) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında Çakır'ın aracında 8 yaşındaki kızı ve eşinin de olduğu belirtildi.

Antalya'da olay! Eşi ve çocuğunun önünde öldürüldü mask
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İddiaya göre; Önder Çakır ile Neşet Güçlü, trafikte seyir sırasında tartıştı. İki sürücü araçlarını yol kenarına çekerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra Neşet Güçlü, yanında taşıdığı bıçakla Önder Çakır'ı kalbinden 1 kez bıçakladı ve otobüsüyle kaçtı. Araçta 8 yaşındaki kızı ile bulunan Önder Çakır'ın eşinin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Çakır, kurtarılamadı. Ekipler Güçlü'yü yakalamak için çalışma başlattı ve kısa sürede yakalayıp, gözaltına alındı.

'BIÇAĞI SAPLIYOR VE GİDİYOR'

Çakır'ın eşi Meryem ile kardeşi Öner Çakır, sabah saatlerinde morga geldi. İşlemleri tamamlanan cenazenin, Burdur'da toprağa verileceği öğrenildi. Öner Çakır, "Kardeşim, akşam eşi ve çocuğuyla evine giden adam. Kırmızı ışıkta duruyor, yeşil yanar yanmaz arkasında duran araç kornaya basarak, selektör yapmış. Kardeşim de elini kaldırmış, el işareti yapmış. Karşı taraf ne dedi, Allah bilir. Sonrasında iniyor ve olduğu gibi bıçağı saplıyor. Ne vurma var ne bir şey var. Gidiyor, bıçağı saplıyor. Dövüşürsün, kavga edersin dersin ki bu adam gitti direkt olarak bıçağı sapladı. Bıçağı göğsünün olduğu yere, kalbine saplamış. Çocuğunun ve eşinin yanında öldürmeyi hesaplamış" dedi. 

Kaynak: DHA

# Bir, araç, Kavga, var

28 Nis 2024 - 13:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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