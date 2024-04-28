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Eski nişanlısını öldürmekten müebbet hapis cezası alan sanık, ‘kasıt’ olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanacak

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TOKAT'ta eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabancayla vurarak öldüren Fatma Güngör'e (27), yerel mahkeme müebbet hapis cezası verdi. Verilen ceza, Samsun Bölgesi Adliye Mahkemesi tarafından bozu...

Eski nişanlısını öldürmekten müebbet hapis cezası alan sanık, ‘kasıt’ olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanacak mask
Eski nişanlısını öldürmekten müebbet hapis cezası alan sanık, ‘kasıt’ olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanacak
Eski nişanlısını öldürmekten müebbet hapis cezası alan sanık, ‘kasıt’ olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanacak
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TOKAT'ta eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabancayla vurarak öldüren Fatma Güngör'e (27), yerel mahkeme müebbet hapis cezası verdi. Verilen ceza, Samsun Bölgesi Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme tarafından verilen kararda, Güngör'ün eyleminde öldürme kastının olmadığı belirtilerek, dosyası yerel mahkemeye geri gönderildi.

Tokat'ta 2 Ağustos 2022'de eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı öldürüp yanındaki kız arkadaşı Elif D.’yi (28) yaralayan Fatma Güngör, yargılandığı 2.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 Şubat 2024'te eski nişanlısını öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, Elif D.'yi öldürmeye teşebbüsten 8 yıl 4 ay, hırsızlıktan 4 yıl 2 ay, ateşli silah bulundurmaktan 10 ay hapis cezası verdi. Cezaya itiraz eden Güngör'ün avukatı, kararı istinafa götürdü. Güngör'ün avukatı, müvekkilinin süreç boyunca şiddet ve tehditlere maruz kaldığını ve psikolojik sorunlar yaşadığını savundu.

‘MÜVEKKİLİM DERİN BİR PSİKOLOJİK BUHRANA SÜRÜKLENDİ’

Sanık avukatı savunmasında, “Fatma Güngör süreç içinde onlarca kez hakaret, fiziki ve manevi şiddete maruz kaldı. Maktul ile 2019 yılında sözlendi, 2021 yılında nişanlandı, 2022 yılı Şubat ayına kadar nişanlı kaldı. Bu süre boyunca maktul tarafından defalarca aykırı birtakım cinsel eylemlere maruz bırakıldı, bu esnada videoları çekilip ailesi, çevresi ve bütün Tokat'a rezil edilmekle tehdit edildi. Ayrıca Güngör'ün psikolojik durumu Adli Tıp Kurumu tarafından detaylı bir şekilde incelenmeli ve rapor alınması gerekir. Ayrıca Fatma Güngör maruz kaldığı tehdit, hakaret, fiziki ve manevi şiddetten sonra hayata küstü, derin bir psikolojik buhrana sürüklendi, bu nedenle de kendisinde ‘borderline kişilik bozukluğu’ meydana geldi. 3 kez intihar girişiminde bulundu. Tokat Devlet Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Merkezinde 2-3 ay tedavi gördü” ifadelerine yer verdi.

ADİL YARGILANMA İLKESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Dosyayı inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, eksik soruşturma sonucu ve adil bir değerlendirme yapılmadan verilen cezanın hukuka uygun olmadığına hükmetti. Dosyanın detaylı bir şekilde incelenmemesi ve Güngör'ün savunma haklarının tam olarak sağlanmaması gibi nedenlerle adil yargılanma ilkesinin ihlal edildiği belirledi. Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca Fatma Güngör’ün daha çok kendini koruma amacı güttüğü ve öldürme kastıyla değil, yaralama kastıyla hareket ettiğini belirterek, dosyayı yeniden incelenmesi için 27 Mart'ta yerel mahkemeye geri gönderilmesine karar verdi. Fatma Güngör, ilerleyen günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

28 Nis 2024 - 13:52 DHA Tokat- Gündem

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