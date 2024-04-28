Grup Hepsi üyesi ikinci kez anne oldu

Grup Hepsi üyelerinden Cemre Kemer ile eşi Eren Bakıcı evlendi. Ardından ise anne olduktan sonra sahnelere veda ederek sosyal medyada kariyerini influencer olarak sürdürüyor.

Bir kızı bulunan Cemre Kemer'in ikinci çocuğu ise erkek oldu. Kemer, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve aile karesini takipçilerine sundu. Paylaşımda oğlunun yüzünü saklamadan paylaşması da ayrıca beğeni topladı.

Kaynak: Haber Merkezi