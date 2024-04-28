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Depremden kurtulan SP'li ikizler Emir ile Demir dik oturup, düz basmaya başladı

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde, deprem nedeniyle tedavileri yarım kalan, serebral palsi hastası 7 yaşındaki ikiz kardeşler Emir ve Demir Korkunç, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın desteğiyle ameliyat old...

Depremden kurtulan SP'li ikizler Emir ile Demir dik oturup, düz basmaya başladı mask
Depremden kurtulan SP'li ikizler Emir ile Demir dik oturup, düz basmaya başladı
Depremden kurtulan SP'li ikizler Emir ile Demir dik oturup, düz basmaya başladı
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde, deprem nedeniyle tedavileri yarım kalan, serebral palsi hastası 7 yaşındaki ikiz kardeşler Emir ve Demir Korkunç, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın desteğiyle ameliyat olduktan sonra dik oturup, düz basmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde ev kadını Nuray Korkunç (48) ile gündelik işlerde çalışan Kemal Korkunç (50), serebral palsi hastası 7 yaşındaki ikiz çocukları Emir ve Demir'in üzerine kapanıp korudu. Depremin durmasıyla çocuklarını kucaklayıp dışarı çıkan çift, evleri ağır hasar alınca çadıra yerleşti. Emir ile Demir'in tedavi gördüğü hastane de depremde yıkıldı. Tedavileri yarım kalan kardeşlere, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, el uzattı. Deprem sonrası Hatay'da, başta özel gereksinimi olan çocuklara ve ailelere hizmet sunan vakıf, sadece parmak ucunda yürüyebilen ve dik oturamayan ikizleri ameliyat ettirdi. Başarılı geçtiği belirtilen ameliyatın ardından fizyoterapi sürecine başlayan Emir ile Demir, dik oturabilmeye ve düz basabilmeye başladı. Kardeşlerin, bir süre daha fizyoterapi aldıktan sonra sağlıklı bir şekilde yürüyebileceği belirtildi.

HAFTADA 2 GÜN FİZİK TEDAVİ

Vakfın Genel Direktörü Nigar Evgin, deprem sonrası ikiz kardeşlerin tedaviye ihtiyaçları olduğunu duyup harekete geçtiklerini anlatarak, "İkizlerimizi haftada 2 gün yaşadıkları çadırdan mobil aracımızla alıp hizmet birimlerimize getirerek, burada tedavilerini devam ettiriyoruz. Çocukların gülen yüzlerini görmek en büyük hazinemizdir" dedi.

‘ÇOK MUTLUYUZ’

İkizlerin annesi Nuray Korkunç ise hayatları boyunca unutamayacakları depremi yaşadıklarını ve yakınlarını kaybettiklerini belirterek, "Deprem anında eşim ile birlikte çocuklarımızın üzerine kapanarak onları korumaya çalıştık, sonrasında çıktık. Çadıra yerleştik ve çadırda çocuklarımıza bakmaya başladık. Tedavi gördükleri yer yıkılınca, nasıl yaparız diye çok korktuk. Tedavileri bizim için önemliydi. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı sağ olsun elini bize uzattı. Çocuklarımız hem ameliyatlarını oldu hem de fizik tedavilerini vakıf sayesinde görüyor, çok mutluyuz" diye konuştu.

28 Nis 2024 - 13:36 DHA Hatay- Gündem

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