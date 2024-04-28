Boğa tribüne çıktı, seyircilere saldırdı

Yeni yapılan arenada düzenlenen Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri Festivali'nde rakibiyle dövüştürülen bir boğa, aniden tribünlere yöneldi. 2 metrelik duvarı aşan boğa, seyircilerin bulunduğu tribüne daldı. Seyirciler kaçarken, ayağı takılıp, rakibinin saldırdığı boğa arenaya düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, iple bağlanan boğalar arenadan uzaklaştırıldı. Olayda seyirciler büyük panik yaşasa da kimse yaralanmadı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.