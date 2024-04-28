Boğa tribüne çıktı, seyircilere saldırdı

Yeni yapılan arenada düzenlenen Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri Festivali'nde rakibiyle dövüştürülen bir boğa, aniden tribünlere yöneldi. 2 metrelik duvarı aşan boğa, seyircilerin bulunduğu tribüne daldı. Seyirciler kaçarken, ayağı takılıp, rakibinin saldırdığı boğa arenaya düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, iple bağlanan boğalar arenadan uzaklaştırıldı. Olayda seyirciler büyük panik yaşasa da kimse yaralanmadı.

Kaynak: DHA