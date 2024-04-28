Alanya’da 18 yaşındaki genç kansere yenildi!

ALANYA Hasan Çolak Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Emirhan Yıldız kansere yenik düştü. Bir süredir kan kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen 18 yaşındaki Yıldız’ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Yıldız’ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Alanya Kütürüp Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.



‘ÖLÜM SANA HİÇ YAKIŞMADI’





Yıldız’ın ölüm haberini duyuran Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, “ Barbaros Azakoğlu Ortaokulu mezunu ve Hasan Çolak 12. Sınıf öğrencimiz Emirhan Yıldız Kan Kanseri nedeniyle vefat etmiştir. Ölüm sana hiç yakışmadı. Mekanın cennet olsun güzel çocuk. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” dedi.

Yeni Alanya ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kaynak: Haber Merkezi