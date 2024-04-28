Alanya’da korkutan kaza!

ALANYA’DA sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet, Hacet Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi