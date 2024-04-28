Şok olay! Evinin önünde saldırıya uğradı

23 Nisan'da saat 03.30 sıralarında yaşanan olayda bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen, evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Gülen, tabancayla açılan ateşte sırtından vuruldu. Silah sesleri üzerine kapıya çıkan Ömer Gülen'in yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Gülen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

OTOMOBİL KİRALIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışmalarda, şüphelilerin, olayda kullanmak üzere otomobil kiraladıkları belirlendi. Buca Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekiplerinin de destek verdiği incelemelerde, şüphelilerin daha sonra kiraladıkları otomobil için Bursa'dan tescilli ikiz plaka ayarladıkları, olaydan önce ve sonra otomobilin plakasını değiştirdikleri, ayrıca otomobile de cam filmi çektirdikleri belirlendi. Ekipler İzmir, İstanbul ve Muğla illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda B.G. (23), E.U. (23), M.Y. (26), D.A. (20), Y.G. (19), U.U. (33) ve Ö.B.'yi (21) gözaltına aldı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Operasyonda, şüphelilerin kaldıkları evin bahçesinde toprağa gömülü halde, olayda kullanılan 4 tabanca ile yüklü miktarda para ve uyuşturucu ele geçirildi. Tarafların önceden husumetli oldukları belirlenirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. ve E.U. tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA